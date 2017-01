La Lazio si gode Milinkovic-Savic, cresciuto immensamente rispetto allo scorso anno e in costante miglioramento. La voce dell'interssamento della Juventus aveva preoccupato, ma è lo stesso serbo a tranquillizzare tutti: "Juventus? Sono solo speculazioni. Così come la Liga. Preferisco la Serie A e voglio restarci". Chiarissmo, insomma. Così come sono chiari gli obiettivi del 2017: voglio centrare a tutti i costi la qualificazione in Champions con la Lazio e vincere l’Europeo con la Serbia in Polonia". Ambizione e consapevolezza dei propri mezzi: "Credo che la mia crescita sia evidente, poi sono ancora giovane e commetto qualche sbaglio".