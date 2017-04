I tu smooo i ovooo Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 25 Apr 2017 alle ore 06:58 PDT

Il derby della Capitale si avvicina e col passare delle ore crescono la tensione e la preoccupazione, soprattutto che un big della propria squadra si faccia male. Lo sanno bene i tifosi della, messi 'in apprensione' da: il centrocampista biancoceleste ha pubblicato un video su Instagram nel quale si lancia in piscina rimbalzando su un trampolino, un 'tuffo estremo' da evitare in vista del delicato match con la Roma. E così i tifosi l'hanno fatto notare a Milinkovic nei commenti:. Nessun caso, nulla a che fare con quanto era accaduto a Niang ai tempi del Milan (tuffo in piscina, ma dal tetto di una casa): i tifosi hanno preso sul ridere la vicenda, in casa Lazio la tensione si stempera anche così.