Diego Milito fa gli auguri di buon compleanno all'Inter. L'ex attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Auguri! Questi colori sono dentro di me. Insieme ai compagni, con l’Inter ho potuto scrivere la storia e coronare tutti i sogni di un calciatore. A Milano ho ancora tanti amici e sono onorato di fare parte di questa società. So di essere nel cuore dei tifosi, loro saranno per sempre nel mio".



TRIPLETE - "Io tifo Inter e Genoa, ma non per questo voglio il male degli altri. Quindi non avrei problemi se la Juve facesse tris come noi, tanto resteremmo comunque i primi in Italia".



ASTORI - "Una vicenda assurda, che mi lascia senza parole. Contro Davide ho giocato tante volte. Ora il mio pensiero più affettuoso non può che andare alla sua famiglia".



ICARDI - "Mi auguro che sia l’uomo decisivo per riportare l’Inter in Champions. Mauro ha fatto tanto per la squadra e con i suoi gol sono certo che torneremo in Champions. Tornare nell’Europa che conta è troppo importante, anche per il momento storico varrebbe come un vero scudetto".



PAZZA INTER - "Non credo serva a molto farsi troppe domande. L’importante è raddoppiare gli sforzi e capire che i risultati nascono dal lavoro in allenamento. Ho molta fiducia in squadra, Spalletti e società. Sono sicuro che questi ragazzi sanno cosa fare e lo faranno. In fondo sono ancora lì in alto, dopo un girone d’andata alla grande. Forse anche troppo alla grande".



CORSA CHAMPIONS - "Malgrado il buon momento di Milan e Samp, sarà una lotta con le due romane. Con il vantaggio che noi non abbiamo le Coppe. Vero che possono darti entusiasmo, ma ti tolgono tante energie".



JUVE E NAPOLI - "Sono di un'altra categoria, lo dicono i numeri e non solo. Due squadre molto diverse tra loro ma entrambe fortissime. Credo che sarà decisivo lo scontro diretto di aprile".



HIGUAIN - "Gonzalo è un top mondiale. Ho giocato con lui in nazionale e so bene che può sempre fare la differenza".



LAUTARO MARTINEZ - "E' fantastico. Così giovane, ha una mentalità vincente e una professionalità tali da poter essere già decisivo. Ha un fisico pazzesco, è forte nel gioco aereo, sa difendere palla ed è molto completo tecnicamente. Sarà un bel problema per Sampaoli scegliere tra così tanti attaccanti in vista del Mondiale".



MONDIALE SENZA ITALIA - "Da mezzo italiano, ancora fatico a crederci. Il movimento calcio deve farsi delle domande sul momento che sta vivendo, ma la Nazionale aveva comunque tutti i mezzi per qualificarsi. Un Mondiale senza Italia non è la stessa cosa. Il cuore dice Argentina, ma anche Brasile, Germania, Spagna e Francia sono fortissime".



RAFINHA - "Serve il contributo di tutti, ma di sicuro lui tecnicamente è fortissimo. Darà una grande mano".



DERBY - "Di certo è una gara diversa da tutte le altre. E a questo punto verrà giocato in un momento ancora più delicato".



NAPOLI - "Sarà arrabbiato dopo la sconfitta contro la Roma. Mi aspetto una grandissima partita, aperta a qualsiasi risultato. Chiaro che tifo Inter, per ripartire alla grande. Anche se un po’ mi dispiacerebbe nella misura in cui allontanerebbe il Napoli dallo scudetto. Per come giocano se lo meriterebbero. In nerazzurro ho segnato soltanto due reti al Napoli? Vero, ma credo siano più che altro coincidenze. Anche se è vero che mi andava molto meglio contro il Milan...".