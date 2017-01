La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. La Salernitana ingaggia in prestito il centrocampista Minala dalla Lazio: un acquisto che dovrebbe liberare all’inizio della prossima settimana Ronaldo in direzione Bari, dove è arrivato Salzano (Crotone). L’Avellino per la fascia sinistra stringe per Crivello dal Frosinone, che per sostituirlo punta a riavere in prestito Pavlovic dalla Sampdoria. La Ternana sta chiudendo l’acquisto di Acquafresca (Bologna), il cui arrivo potrebbe portare alla cessione di Avenatti. Il Novara per rimpiazzare Faragò stringe col Carpi per Bianco. Lo Spezia ha chiesto il bulgaro Tonev al Crotone, mentre tra domani e lunedì è previsto un contatto tra i presidenti di Entella e Spezia, Gozzi e Volpi, per sbloccare il passaggio di Catellani (attualmente in prestito al Carpi) a Chiavari. Operazione che libererebbe Masucci (Entella) in direzione Pisa. Infine il Trapani punta su Milanovic (ex Ascoli) per puntellare la difesa.