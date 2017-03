My thoughts on the situation, thank you. pic.twitter.com/tBSXg4x0DS — Tyrone Mings (@OfficialTM_3) 10 marzo 2017

ha deciso di dire la sua sulla decisione della Football Association di squalificarlo per cinque giornate a seguito del duro scontro conlo scorso sabato nella partita tra Bournemouth e Manchester United.Il post apparso sul profilo Twitter del calciatore cita: "Sono molto deluso dalla decisione della FA di squalificarmi per cinque giornate, a seguito di uno scontro accidentale con Ibrahimovic [...]. Il mio unico obiettivo era di tornare a difendere. [...] E' qualcosa che non potrei mai fare in nessun momento della mia vita, non soltanto su un campo da gioco, non mi passerebbe mai per la testa".