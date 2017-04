Il Corriere dello Sport-Stadio ospita oggi un’interessante intervista col ministro degli Interni,. Un’intera pagina nella quale vengono toccati tutti i temi inerenti la gestione del Sistema Calcio, visti con gli occhi del massimo responsabile del governo per le materie di ordine pubblico. Si tratta di un documento interessante, per la cui realizzazione vanno fatti i complimenti ai due autori, Stefano Barigelli e Fabio Massimo Splendore. Se ne ricava molti spunti di riflessione, e in termini complessivi una visione del modo in cui il calcio italiano viene percepito e rappresentato da chi governa in questa fase il paese.Un racconto acritico della situazione presente e delle sue prospettive di sviluppo. Che si basa sull’idea dello stadio già pronto e operante come fosse stato calato da un’astronave, e sembra non tenere conto degli spaventosi costi d’investimento, della penuria d’investitori, e dei lenti quanto incerti tempi per il raggiungimento del punto di pareggio.Meglio insistere col racconto di una nuova Età dell’Oro pallonara basata sullo sviluppo fondiario.Rispetto a questo tema, il ministro ha esibito dati trionfalistici riguardanti il calo generalizzato degli incidenti in occasione delle gare. Numeri oggettivi, che però andrebbero per lo meno filtrati incrociandoli con altri due elementi d’analisi. Il primo è ilcome certificato per l’ennesima volta dal report più recente dell’ Osservatorio Calcio . Ovvio che con gli spettatori in fuga dagli impianti diminuiscano pure gli incidenti. Il secondo elemento richiama i fatti di cronaca recente, con le aggressioni subite da calciatori di Lega Pro in momenti diversi da quelli gara. Giusto per ricordare che la violenza del calcio si sposta rispetto allo spazio della partita e al confronto fra tifoserie avversarie.Ecco, su questo motivo bisognerebbe chiarirsi le idee una volta per tutte. Anche perché è ricorrente, e pernicioso nella sua vuotezza. Ci si dovrebbe chiedere innanzitutto a quali famiglie ci si riferisca, nell’Italia odierna caratterizzata da tassi demografici in calo.(un costo che negli stadi privati aumenterà, ma questo i cantori dell’ottimismo non lo dicono). E infine provare a individuare quali siano, oggi, i luoghi in cui la famiglia media italiana riesce ancora a radunarsi con regolarità. Si scoprirebbe che già mettere tutti insieme a tavola la domenica è impresa non scontata. Pensare di riportare questa formazione allo stadio, e farne uno dei volani per il rilancio del nostro calcio, significa impostare l’economia del pallone su visioni e idee fuori dal tempo. Mentre il ritardo manageriale rispetto alle leghe europee che ci precedono continuerà a accumularsi.@pippoevai