Intervenuto a Radio Rossonera, Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha raccontato come stanno le cose per Andrea Belotti in rossonero: "E’ risaputo, abbiamo cercato di portarlo a Milano, è stata una cosa abbastanza difficile per diversi motivi, ma è un giocatore forte ed è un tifoso milanista e chi lo sa, magari un giorno potrà indossare la maglia che sogna da bambino...".