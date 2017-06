Massimiliano Mirabelli, ds del Milan, ha parlato dal centro sportivo Vismara a Sportitalia del futuro di Gigio Donnarumma, dopo il mancato rinnovo del classe '99: "Donnarumma è un giocatore del Milan, un campione, un grandissi mo ragazzo che certamente giocherà nel Milan.



SUL FUTURO: TITOLARE, IN PANCHINA O IN TRIBUNA? - "Panchina o tribuna? Queste decisioni spetteranno a Montella. Rimane un giocatore del Milan, se sarà titolare lo decide l'allenatore. Le scelte le farà il tecnico : non esiste dire che andrà in panchina o in tribuna, non sta né in cielo né in terra. Questo vale per tutti, si deciderà con Montella ”



.