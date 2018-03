A Milanello con tutta la squadra, Abbiati e mister Gattuso per omaggiare #Romagnoli per le sue 100 presenze in rossonero. Mille di queste giornate, Alessio! Fiero che tu sia un pilastro di questo @acmilan pic.twitter.com/udIyYmmCOP — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 3 marzo 2018

Alessio, difensore del, ha collezionato la centesima presenza con la maglia rossonera nella sfida vinta contro il suo ex club, la. Oggi il team managere il direttore sportivohanno consegnato la maglia col numero 100.Su Twitter, il ds rossonero elogia così il 13 del Milan: "A Milanello con tutta la squadra, Abbiati e mister Gattuso per omaggiare Romagnoli per le sue 100 presenze in rossonero. Mille di queste giornate, Alessio! Fiero che tu sia un pilastro di questo Milan".