Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro la Lazio.



SOCIETA' - "Abbiamo fatto un mercato lungo, estenuante e pieno di tanti giocatori. Ora speriamo che i sacrifici fatti possano dare dei risultati già da oggi pomeriggio".



OBIETTIVI - "Di test importanti ne abbiamo fatti. La Lazio è un’ottima squadra con ottimi giocatori. Oggi sarà un banco di prova importante, ma la nostra squadra deve giocare sempre per ottenere il massimo".



TIFOSI - "Ovunque siamo stati, sono sempre stati numerosi. Vogliamo alimentare il loro entusiasmo, lo vogliamo incrementare e non perdere".



LOTITO - "E' uno dei dirigenti più importanti che abbiamo nel calcio. Ce ne fossero di dirigenti come lui. Fa bene i suoi interessi, ma è un esempio".



MODULO - "Credo che questa squadra sia stata costruita con giocatori polivalenti. Con l'avvento di Bonucci possiamo passare a tre. Giocare con due attaccanti centrali? Montella lo farà vedere presto. Dobbiamo trovare la nostra dimensione e la nostra fisionomia nel più breve tempo possibile".



BIGLIA - "Lucas è un giocatore importante, i tifosi della Lazio saranno dispiaciuti per il fatto che è andato via, ma non va dimenticato quello che ha fatto qui. Abbiamo avuto tutti poco tempo per preparare questa partita".