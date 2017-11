C'è un Milan che fatica tremendamente con le prime 6 formazioni della classifica, con cui ha sempre perso incassando 15 gol e segnandone 4, e uno che viaggia a ritmo scudetto con le medie piccole, con cui ha collezionato 6 vittorie e un pareggio. Proprio contro questo tipo di squadre, nelle prossime 8 giornate, i rossoneri hanno l'opportunità di ridurre il gap che li separa dal vertice, in particolare gli 11 punti dal quarto posto occupato dalla Roma e i 7 dalla Sampdoria sesta, che devono recuperare peraltro lo scontro diretto di inizio stagione. Contro Torino, domenica prossima, Benevento, Bologna, Verona, Atalanta, Fiorentina, Crotone e Cagliari, il Milan ha l'obbligo di raccogliere il maggior numero di punti possibili e mettere in ulteriore sicurezza la panchina di Vincenzo Montella.



DI NUOVO A RISCHIO - Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, nonostante l'ottimismo profuso a parole dal tecnico al termine della sconfitta col Napoli, la dirigenza del club di via Aldo Rossi è rimasta tutt'altro che favorevolmente impressionata dalla prestazione offerta e da alcune scelte di formazione dell'Aeroplanino. Borini terzino, l'esclusione di Rodriguez, Locatelli mezzala e la posizione difensiva di Bonaventura non sono state comprese e apprezzate, in particolare dal direttore sportivo Mirabelli, descritto come molto infastidito al termine della gara del San Paolo. Già un eventuale passo falso contro il Torino a San Siro nel prossimo turno di campionato tornerebbe a porre sotto la luce dei riflettori la posizione di Montella, col tecnico della Primavera Gattuso che rimane l'unico candidato per un'eventuale sostituzione a stagione in corso.