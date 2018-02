A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Ludogorets (ritorno dei sedicesimi di Europa League), il ds rossonero Massimiliano Mirabelli è intervenuto a Sky Sport: "Siamo sereni, Gattuso un po' meno: è tesissimo come sempre, lui è sempre sul pezzo".



DONNARUMMA - "E' un patrimonio del Milan e di tutto il calcio italiano, è un giocatore importante e va amato".



FUTURO DI GATTUSO - "Non abbiamo mai parlato di traghettatore, ero convinto che Gattuso potesse dare qualcosa di importante, altrimenti non avremmo fatto questa scelta. Gattuso ha preso una situazione difficilissima, vorrei vedere Gattuso lavorare dal primo giorno di ritiro, potrebbe dare ancora di più a questa squadra".



VOCI SULLA SOCIETA' - "Noi facciamo le cose che dobbiamo fare, siamo una società abbastanza virtuosa, non abbiamo problemi con nessuno e a volte chiamiamo i club per poterli pagare prima. Noi sorridiamo e andiamo avanti col percorso sportivo".



ANDRE' SILVA - "Crediamo in tutto questo gruppo, è importante e darà grandi soddisfazioni al Milan. André Silva sarà uno degli attaccanti più importanti del panorama mondiale dei prossimi anni. Penso che i giocatori possano fare ancora di più, nei prossimi anni il Milan darà grandissime soddisfazioni".



CUTRONE - "E' un patrimonio importante per noi, dal primo giorno che ci siamo visti abbiamo fatto il contratto di Cutrone quasi come una scommessa. La fortuna di questi ragazzi a volte viene attraverso la famiglia, dobbiamo ringraziare che Patrick ha una famiglia splendida che sta lavorando insieme a noi per far sì che diventi presto un campione".



RINNOVO GATTUSO - "Non riesco ad immaginare un Milan senza Gattuso. Il Milan starà tanti anni con Gattuso. Fa delle cose col suo staff che non sono da allenatore giovane ma da grande allenatore. Speriamo di tenercelo stretto per tanti anni è un allenatore davvero importante".