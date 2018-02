Dall'evento "Premio Amico dei Bambini... Un esempio per loro", seguito dal nostro inviato Pasquale Guarro, il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli ha rilasciato altre dichiarazioni dal palco, sottolineando la bontà del lavoro svolto dall'allenatore Gennaro Gattuso: "È vero che non abbiamo ancora fatto nulla, ma credo che stiamo diventando una squadra. Puoi vincere o no, ma siamo una squadra. Siamo impegnati in tutti e tre gli obiettivi. È stata cambiata la metodologia di allenamento. Sapevamo che saremmo potuto incappare in qualche brutta figura perché i ragazzi avevano le gambe veramente piene. Era un lavoro necessario. Meglio di lui chi poteva fare questo tipo di lavoro? Ma ha fatto anche altro. Ha ricompattato l'ambiente in modo straordinario. Ha poca esperienza come allenatore, ma ha dimostrato di essere nato già grande".