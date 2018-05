Antonio Mirante potrebbe essere scelto dalla Juve per diventare il numero 12 alle spalle di Szczesny la prossima stagione. Intanto l’ex Parma si appresta a sfidare i bianconeri domani sera all’Allianz Stadium e con loro anche il numero uno bianconero Gigi Buffon. "Per quello che posso dire Gigi è ancora in grande forma – dichiara Mirante a Il Corriere dello Sport -. Non è più quello di dieci anni fa, ma è ancora decisivo nelle partite che contano. Dirigente azzurro? E’ la persona più adatta per un ruolo di prestigio in Nazionale. Gigi è una ricchezza per il nostro calcio, lui come Maldini. In un periodo di transizione come questo sarà utilissimo. Cosa mi ha insegnato Buffon? A non subire mai la partita, a non farsi condizionare, a rialzarsi dopo l’errore".