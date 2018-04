A Milano ha preso il via la settimana del Salone del Mobile, la Design week meglio nota come Fuorisalone. Una 6 giorni di incontri, eventi, metting, ma anche serate di gala e party che animeranno le serate milanesi in location di eccezione. Modelle, designer, blogger, il capoluogo lombardo è già invaso da personalità di spicco dello showbiz e fra questi anche le mogli e le compagne dei calciatori non possono essere da meno.



Una delle prime a mostrare sui social look d'eccezione per gli eventi del Fuorisalone è stata Erin Borini, la splendida modella inglese, moglie e compagna del calciatore del Milan, Fabio Borini che già nella serata di ieri ha fatto visita ad un noto atelier milanese. Miss Borini con un look incredibilmente elegante ha dato il via al Fuorisalone delle Wags, ma sarà soltanto la prima. Ecco Erin nella nostra gallery.