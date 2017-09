Si chiuderà a Jesolo fra 3 giorni l'ormai celebre concorso di bellezza che incoronerà la più bella d'Italia. 30 finaliste si contenderanno lo scettro nella finale che sarà trasmessa da La7 e fra queste c'è anche Miss Miluna Lombardia la bellissima Sara Croce 19 anni originaria di Garlasco.



Alta 1.77, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Si è iscritta alla facoltà di comunicazione d’impresa allo IULM di Milano. Per due anni ha lavorato come modella per un’importante agenzia, sogna un futuro in televisione. Ha studiato canto nella scuola di musica di Ron adora i cavalli ma, soprattutto è una tifosa sfegatata del Milan. Tiferete per lei durante la finale? Eccola nella nostra gallery.