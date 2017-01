Dopo le polemiche dei mesi scorsi sul suo falso rapimento a New York e le presunte pressioni sui tifosi della Juventus per farlo diventare presidente, Lapo Elkann decide di dire addio alla vita social, almeno temporaneamente. In un post condiviso sui suoi profili Facebook e Instagram, il rampollo della famiglia Agnelli ha dichiarato di voler fermare per un pò la sua vita 'online' per vivere quella "reale". Questo il messaggio lasciato da Lapo poco prima di cancellare entrambi i suoi profili social.



"Vorrei ringraziare tutti i follower del mio account - coloro che mi stimano, e (perché no) anche quelli che hanno espresso opinioni diverse che meritano comunque rispetto. Tutti assieme mi avete spronato a migliorare."



"Oggi, però, comincia una nuova fase per me - personale e professionale - e la vorrei vivere nella vita reale, "offline", anziché in quella virtuale."



"Questo non vuole essere un addio, semmai un arrivederci. Grazie a tutti di tutto, Lapo."