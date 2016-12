Un’autentica magia. Henrikh Mkhitaryan fa prendere il volo al Manchester United con un gol da antologia. Uno scorpione volante che entra dritto nella storia della specialità. Cross al bacio di Ibrahimovic dalla destra, l’armeno impatta alla perfezione il pallone col tacco destro e sigla il gol del 3-0. Magistrale l’esecuzione, Pickford prova a raggiungere la sfera ma non può nulla. Coordinazione, fantasia e una gran precisione. Sono i tre elementi principali di questa prodezza che ha mandato in visibilio Old Trafford e non solo. José Mourinho ha commentato estasiato: “Mkhitaryan nella sua carriera ha sempre segnato bei gol, ma adesso non fa solo quello, anche lavoro difensivo, creatività, e sono contento che sia tornato così bene dall'infortunio, per potersi prendere tutto l'affetto e la vicinanza del pubblico di Old Trafford”.



SCATTA LA SCINTILLA - E pensare che a inizio stagione sembrava tra i due non ci fosse feeling. Due gol nelle ultime due partite disputate in Premier League. Tre nelle ultime tre considerando quello realizzato in Europa League contro lo Zorya Luhansk, decisivo per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione. Mkhitaryan sta trovando l’affiatamento con compagni e allenatore, i vari acciacchi che lo hanno fermato in questo inizio di stagione sono ormai alle spalle e adesso vuole continuare a incantare Old Trafford con le sue magie. Come lo scorpione di oggi.



ALLA IBRA - Un gesto non nuovo per l’autore dell’assist, Zlatan Ibrahimovic. Ai tempi del Paris Saint-Germain ne aveva segnato uno contro il Bastia, nel 2013. Lo svedese non era nuovo a gesti simili, anzi. E’ sempre stato famoso per le sue doti acrobatiche. Ancora più spettacolare quello messo a segno lo scorso settembre nella seconda divisione ucraina da Dmytro Ulyanov, nella sfida contro il Ternopil. Per molti è stato il gol più bello dell’anno. Mkhitaryan contro il Sunderland si è voluto superare con un altro scorpione con coefficiente di difficoltà altissimo. Sarà suo il gol più spettacolare del 2016?