Era arrivato al Manchester United per sfondare, anche in ragione del ricco valore del suo cartellino, circa 42 milioni di euro. In realtà, Henrikh Mkhitaryan non ha mai veramente trovato il feeling con i Red Devils ed è uno dei probabili partenti nel mercato di gennaio. Del resto i rumors sul suo addio vanno avanti da tempo e al centro delle voci c’è l’Inter, che potrebbe arrivare al trequartista armeno attraverso uno scambio con Joao Mario. Se Mkhitaryan va via, dicono i bookmaker, i nerazzurri sono la prima destinazione possibile, offerti a 3 volte la scommessa dai quotisti internazionali. Non è considerato positivamente, invece, un suo ritorno al Borussia Dortmund, piazzato a quota 10,00. L’arrivo a Milano, ma sulla sponda rossonera, pagherebbe invece 12 contro 1