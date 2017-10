Un paio di giorni faaveva dato un indizio importante sul suo futuro, rivelando come " giocare a calcio non sia più un piacere ", per via dei tanti problemi fisici avuti in carriera. Oggi, in una conferenza stampa ufficiale, l'ex trequartista di Milan e Real Madrid ha confermato le sue intenzioni: "".Kakà ha così rifiutato il rinnovo per un'altra stagione che gli era stato offerto., con un sogno nel cassetto già rivelato: "Fare quello che ha fatto Zidane è stata una buona idea. Fermarsi per un po', fare corsi per diventare allenatore e partire dalla serie più basse. Vorrei farlo anche io".