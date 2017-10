Antonio Caliendo, patron del Modena, ha parlato a Radio Bruno in merito al blitz avvenuto in sede da parte degli ultras gialloblu che l’hanno costretto a barricarsi dentro in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine: “Ieri sera ho rischiato la vita, sono arrivate 30-40 persone incappucciate e hanno fatto un assalto con spranghe e lacrimogeni come se fosse in atto una guerriglia. È inaccettabile, tutto questo è accaduto dopo che Salerno è uscito dai nostri uffici. Voglio sapere chi li ha avvisati. La cessione del club? Negli ultimi otto mesi, ho avuto diversi incontri con Salerno e, alla presenza di testimoni, posso dire che il signor Salerno ha sempre trovato qualsiasi scusa pur di non firmare, ma poi dice puntualmente che sono i a non volerlo fare. Concordato? Non ho fatto niente di illegale. Ho seguito quello che la legge permette, è l’unica difesa che potevo avere”.