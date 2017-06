Parole a sorpresa quelle di uno dei perni del Real Madrid, uno di quelli che, ieri sera, sotto il cielo di Cardiff, ha dettato il cambio di ritmo merengue che ha spazzato via la Juventus. Stiamo parlando di Luka Modric, fresco vincitore della Champions League, la sua terza personale, tutte vinte con la maglia blanca indosso. Parole a sorpresa, dicevamo: il centrocampista del Real Madrid, infatti, apre all'addio, come riporta diariogol.com: "Se vinciamo la dodicesima me ne vado" avrebbe detto prima della partita. La dodicesima è arrivata, arriverà anche il suo addio? Il Bayern Monaco osserva, ma sullo sfondo c'è anche il Milan.



"CUORE ROSSONERO" - Tifoso rossonero, l'ex Tottenham sui social si è segnalato per i like su Instagram alle foto postate dal Milan. Prima il cuore alla foto della nuova maglia indossata dal connazionale Pasalic, poi il mi piace alla coreografia della Curva Sud nella sfida interna vinta contro il Bologna che ha sancito il ritorno in Europa del Milan. Settimana prossima Fassone e Mirabelli avranno un contratto con Florentino Perez per Alvaro Morata. E se nel mezzo spuntasse il nome del croato? La dodicesima è in bacheca, può essere tempo per una nuova avventura, nonostante un contratto in scadenza nel 2020. Magari al Bayern del suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti, autore della Decima, magari al Milan, per rilanciare definitivamente i rossoneri. Del resto, lo ha detto anche Fassone ieri a Sky Sport: "Lasciamo sognare i tifosi...".