Fin quasi ai settanta è stato uno dei padroni del nostro calcio benché non fosse un padrone ma anzi, al contrario, un dipendente (della Juve, nell’ultimo periodo). Comandare per tanto tempo qualcosa che non era suo è stato, in fondo, un colpo geniale. Poi Calciopoli e la fine, ma lui da questo mondo non riesce a stare alla larga tant’è vero che s’è inventato una vecchiaia da dirigente di un club albanese. Il pallone è una malattia, già: niente di così grave, in fondo ce ne sono di peggiori.