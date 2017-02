Nel suo editoriale per il quotidiano Libero, Luciano Moggi ha presentato la sfida di domani sera tra Juventus e Porto ed ha detto la sua sullo screzio tra Bonucci ed Allegri: «La lite tra Bonucci e l’allenatore juventino è stata come una bolla di sapone per infastidire la Juve in un momento di tensione. Sarebbe meglio concentrarsi sul campo ed essere pronti a goderci una Juve in formato Champions. Credo che, tuttavia, bisogni fare tanta attenzione al Porto: al di là del fatto che la partita si gioca al Do Dragao, quella di Espirito Santo è una squadra con esperienza europea da vendere e che ad Agosto ha fatto fuori la Roma. La Juve potrà tornare a Torino con un bel risultato, ma non sarà affatto una gara semplice».