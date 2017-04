Nel consueto editoriale su Libero Luciano Moggi parla della presidenza Berlusconi facendo riferimento anche al caso Calciopoli: "Chi scrive ha conosciuto Berlusconi come rivale ma anche come possibile proprietario", scrive Moggi. "Mi aveva infatti offerto la possibilità di dirigere il Milan. Ricordo il tempo trascorso a Palazzo Grazioli nel giorno in cui bisticciava politicamente con Follini, i suoi modi garbati e accattivanti per convincermi a cambiare casacca. Mi svelò che la Figc possedeva alcune mie intercettazioni prive però di qualsiasi valenza penale, di cui erano a conoscenza anche Galliani (allora vicepresidente del Milan e presidente della Lega Calcio), Carraro (allora presidente Figc), il Generale Pappa, Capo Ufficio Inchieste della Figc. Furono proprio quelle intercettazioni a esplodere sui media qualche giorno dopo la mia chiacchierata di Palazzo Grazioli, magari per mano di qualche non meglio identificato tifoso (?) milanista meno forte in quel momento. Ho ringraziato e ringrazio Berlusconi per la stima nei miei confronti, magari gli riservo una critica per quello che non ha fatto all'esplosione di Calciopoli: sapeva che sabbero stati penalizzati degli innocenti, evidentemente anche per lui era prioritario abbattere il dominio juventino."