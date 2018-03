Luciano Moggi parla su Libero della prossima sfida di Champions League tra Juventus e Tottenham: “La Juve, con l’orgoglio e la solita cattiveria calcistica, ma soprattutto la maestria nel far giocare male qualsiasi avversario, ha frenato le velleità dei laziali in attesa che qualcuno dei suoi potesse tirar fuori dal cilindro una magia che si è alla fine materializzata con il gol di Dybala (…). Adesso i bianconeri sono proiettati verso la Champions, attesi a Wembley dal Tottenham di Pochettino in serie positiva di risultati e attualmente quarto nella Premier: Son in grande evidenza per i due gol che hanno abbattuto l’Huddersfield, più ovviamente Kane e Eriksen. Gli inglesi, per loro mentalità, non scenderanno in campo per gestire il 2-2 dell’andata, faranno la partita e questo potrebbe essere un vantaggio enorme per la Juve: un avversario che attacca anziché contenere potrebbe concedere gli sbocchi necessari per andare in contropiede. E’ quello che i tifosi juventini si augurano”.