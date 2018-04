Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Radio Crc della sfida scudetto tra Juventus e Napoli: "Non so se sarà bella perchè di solito partite del genere di bello hanno poco perché sono sentite, ma sarà combattuta. La testa dei giocatori fa brutti scherzi e fateci caso, il Napoli contro l’Udinese ha avuto la forza di rimontare due volte, ma la seconda è indicativa perché è stato stimolato dal pari del Crotone con la Juventus e se i bianconeri avessero vinto, probabilmente il Napoli avrebbe perso. Il Napoli a Torino non avrà nulla da perdere ed è questa la grande forza degli azzurri".



SU MILIK - "Lo farei giocare dal primo minuto e credo sia fresco per fare 90 minuti poi è chiaro che i medici conoscono la condizione fisica del polacco".



SUL NAPOLI DI SARRI - "Sarri ha prodotto un bel gioco perché Napoli e Lazio giocano il calcio migliore d’Italia, ma per ciò che concerne i risultati, il Napoli ha segnato 9 gol in meno per cui c’è qualcosa da rivedere e correggere e non so se Sarri sia in grado di farlo".



SU HAMSIK - "Sta avendo un rendimento al di sotto delle proprie possibilità e a volte bisogna anche avere il coraggio di fare turnover".



LA VITTORIA PIU' BELLA DA DIRIGENTE DEL NAPOLI - "E' stata in coppa Uefa ai quarti di finale, ma anche quando vincemmo 3-1 a Torino. Quel Napoli vinceva ovunque e le avversarie erano molto più forti di quelle attuali".