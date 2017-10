Luciano Moggi ha scritto in vista della partita tra Milan e Juventus di questa sera a San Siro e della situazione attuale in campionato sul proprio editoriale pubblicato dall'edizione odierna di Libero. Ve lo riproponiamo integralmente:



"La Juve va a San Siro per portarsi via i tre punti e non perdere terreno da Napoli e Inter. Viene da una vittoria casalinga contro la Spal, seguita dai mugugni di Allegri: «Se giochiamo così perdiamo con il Milan». Scaramanzia? Può essere che i bianconeri siano scesi in campo troppo presuntuosi contro la matricola emiliana, può darsi che dopo il 2-0 abbiano anche mollato. C’è comunque da dire che, subito il 2-1 e il quasi pareggio per il gol annullato ai ferraresi, hanno ripreso in mano le redini del gioco finendo in goleada. Calo di tensione? Così lo definisce il mister e lo imputa alla presunzione dei suoi. Ma se questo è davvero il suo intendimento allora anche Max deve prestare attenzione perché schierare assieme Higuain, Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa equivale a dire alla propria squadra che l’avversario è debole, oltre a non tenere in considerazione lo stato precario della propria difesa e l’eventuale inferiorità numerica a centrocampo. Attualmente la vera forza dei bianconeri è l’attacco (31 gol segnati), il più prolifico, che dovrà vedersela contro la difesa rossonera, una delle più perforate (14 subiti). Sarà una partita agonistica, magari non bella. La carta dice Juve".