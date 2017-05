L'ex dirigente della Juventus , Luciano Moggi , è intervenuto su Sportitalia nel corso della trasmissione Monday Night , parlando della prossima sfida di Champions , in cui i bianconeri affronteranno il Monaco. Ecco le sue parole: " Io avrei preferito il Real Madrid, perchè è una squadra talmente scombinata... non so se l'avete vista con il Valencia. Il Valencia ha pareggiato all'80'. Lì hanno un giocatore in una forma strepitosa che è Marcelo , che gli ha risolto il problema in Champions con il Bayern Monaco e anche il problema della conquista dello scudetto. Io ho visto il Monaco col Tolosa, perdeva 1-0 e ha vinto 3-1, ma è stata una partita un po' particolare. Appena hanno accelerato, Mbappè e Falcao .... Falcao non ha segnato, ma è quello che dà input importanti perchè crea spazi ed è pericoloso in area di rigore. Siccome conoscevo il Monaco prima e dopo questa partita, posso dire che era meglio il Real del Monaco, perchè questa è una squadra svelta. Sono ben attrezzati, hanno gli anziani e i giovani. Bernardo Silva , che non è un anziano, ma ha la testa di un anziano, è un giocatore che sa manovrare questa squadra. Hanno giocatori importanti e un attacco che è il migliore d'Europa. Avranno a che fare con la difesa della Juventus che è la migliore d'Europa, quindi sarà una bella lotta. Ma io sono convinto che sarà una partita molto molto complicata, sia a Montecarlo che a Torino. Perchè se la Juventus non fa risultato a Montecarlo, se concede il contropiede a questi avversari, è un problema molto ma molto serio .



PREPARAZIONE - Come sta preparando Marotta questa gara? Come la sta preparando non lo so, lì più che altro è l'allenatore che la prepara, con i giocatori, poi certo anche la società dà un input importante. Però queste partite si caricano da sole, quindi è molto meglio da parte di un allenatore scaricare che caricare. Cioè, rendere un'atmosfera, non dico di spensieratezza, perchè non può essere in partite così importanti, però dare un segno di spensieratezza. Non ci sono argomenti che possono far giocare meglio i giocatori, questi andranno in campo e daranno tutto quello che possono dare per vincere, primo perchè è un trofeo importante e possono guadagnare tanti soldi; secondo, perchè sono visti in tutto il mondo. E siccome i giocatori cercano di farsi vedere per aumentare gli stipendi, io credo che questa sia l'occasione propizia per farlo. E soprattutto l'autostima che ora c'è nella Juventus è quella che potrà dare ai giocatori in campo quel qualcosa in più. Il Monaco ha aspettato Falcao e adesso ne trae beneficio. Sicuramente è il miglior giocatore del Monaco, può fare gol e creare spazi, fa tutto quello ch fa un campione, perchè è un campione.



GLIK - "Decisivo? Se fa qualcosa Glik, lo fa in favore della Juve. Io in campionato mi sono sbilanciato. Appena è iniziato il campionato, subito ho detto: il campionato è della Juventus , e così è".