Questo il pensiero di Marta Ponsati Romero, moglie dell'attaccante del Napoli José Maria Callejon a Nerolibynagore.com: "Onestamente, la prima reazione che ho avuto quando sono arrivata con mio marito per la prima volta a Napoli in auto è stata piangere… piangere, perché sapevo che saremmo rimasti qui per molto tempo e, inizialmente, quello che vedevo non mi piaceva molto. C’è un sacco di traffico, è molto caotica, per strada c’è molta gente e c’è molto disordine! Credo che a tutti quelli che non sono napoletani e vengono qui in vacanza o per vivere succede più o meno la stessa cosa che è accaduta a noi. Napoli è una città che non lascia indifferente nessuno".



E poi la svolta: "Lentamente abbiamo iniziato a conoscere il suo fascino, i suoi angoli e la sua magia. Si tratta di una città piena di segreti, di storia e luoghi meravigliosi da visitare. I napoletani sono fantastici; ti aprono le porte delle loro case senza chiedere nulla in cambio. Abbiamo stretto molte amicizie che continuiamo a mantenere; persone che danno il braccio, la mano e la testa, se necessario, per i loro amici. Le persone qui sono così molto gentili e aperte. A Napoli c’è un bel clima quasi tutto l’anno. È una città che ha una grande ricchezza storica, artistica e culturale e ciò ha portato l’Unesco a dichiarare il suo centro storico patrimonio dell’umanità. Il Palazzo Reale, il porto di Napoli, il teatro San Carlo e il Castel Nuovo, sono il principale biglietto da visita. Il “Lungomare”, un luogo per rilassarsi, passeggiare, mangiare il gelato e visitare il Castel dell’Ovo, fortezza storica della città, così come le innumerevoli chiese sparse per Napoli come il Duomo di Napoli o il misterioso Museo della Cappella di Sansevero".



"Dopo quattro anni vissuti qui ci siamo pienamente adattati alla città. Siamo particolarmente felici qui, abbiamo due figlie napoletane e porteremo sempre nel cuore questa città. Quindi vi esorto, se state pensando di visitare qualche città italiana, ad avvicinarvi a Napoli, una città meravigliosa che non vi lascerà indifferenti", conclude Lady Callejon.