L'Italia è famosa, oltre che per il patrimonio d'arte e bellezza che la contraddistingue, per due prerogative, che le vengono riconosciute in tutto il mondo: il calcio e la cucina, due virtù impersonificate alla grande da Carlo Ancelotti, l'allenatore italiano più vincente del globo. Ottimo tecnico e buona forchetta, l'ex Milan si è riscoperto cuoco in Baviera, dove lavora al momento: sor Carletto ha insegnato allo chef stellato che cucina per il Bayern Monaco come realizzare il suo piatto preferito, la pasta alla carbonara.



A LEZIONE DI CUCINA DA CARLETTO - Ancelotti ha dimostrato di sapersela cavare alla grande anche dietro ai fornelli, come si può notare nel video pubblicato sul canale YouTube dei bavaresi, dove si vede l'allenatore intento nell'insegnare allo chef del club la preparazione della miglior carbonara possibile, quella che più gli si addice. Lezioni di cucina dopo qualche battuta in lingua tedesca, ma la spiegazione del piatto arriva in inglese, dopo aver con personalità preso possesso degli ingredienti e degli strumenti necessari: Alfons Schuhbeck, cuoco del Bayern, osserva prima sbigottito e poi interessato, tra ciotole, uova sbattute, cipolle, parmigiano, pancetta e pasta. Il risultato? Ottimo, come testimoniato dallo chef che apprezza il piatto nella sua completezza, uno dei cavalli di battaglia della cucina italiana.



UN PO' TROPPA CIPOLLA... - L'ennesimo successo di un allenatore che si è ambientato alla grande anche in Germania, dopo aver vinto in Italia, Inghilterra e Spagna: grande in panchina, grande in cucina. L'unico difetto? Forse un po' troppa cipolla, ma la golosità di Ancelotti è nota quasi quanto la sua caratura di vincente.



