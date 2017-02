In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""





Anche il mondo del calcio ha un cuore: lo dimostra la storia di Angela Belletti, che è andata in pensione dopo 38 anni trascorsi a lavorare nella lavanderia del Bologna, prendendosi cura dei giocatori rossoblù come addetta al lavaggio delle divise del centro tecnico di allenamento dei felsinei Niccolò Galli a Casteldebole. Una bella storia, visto che si tratta di una donna inserita in un ambiente lavorativo maschile. Non solo lavanderia dunque, ma anche tante chiacchiere e momenti condivisi con i calciatori e con i lavoratori del centro tecnico.



IL SALUTO DI SAPUTO - Un vero e proprio angelo: nel momento della meritata pensione, dunque, dopo 38 anni di onorata carriera, ad abbracciarla e salutarla c'era il presidente Joey Saputo in persona, assieme a tutti giocatori e allo staff del Bologna Fc. Ecco le parole del patron americano, dopo aver stappato una bottiglia di spumante in suo onore: "Ho saputo che Angela si ritira, ma qui è sempre la benvenuta”. Angela, molto timida, ha cercato di defilarsi al primo applauso, ma poi è scoppiata in lacrime tra le braccia di Saputo. Un pezzo di storia, alla festa di pensionamento. Tanti complimenti, una foto di ricordo con la divisa rossoblù e la battuta di Saputo: "Ma se lavora qui da 38 anni, a che età ha cominciato? A 10 anni?".



