In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""



Che Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sia un maestro di stile non lo scopriamo di certo oggi: ma ciò che ha realizzato ieri sera il tecnico catalano dopo la vittoria sul Bournemouth al Vitality Park ha lasciato tutti a bocca aperta e ha procurato brividi a molti, tra cui anche l'insospettabile centrocampista del Burnley Joey Barton, non certo un agnellino.



ABBRACCIO AL PAPA' ARTER - Al termine del match contro le Cherries, Guardiola si è avvicinato al centrocampista avversario Harry Arter, classe '89 irlandese, per abbracciarlo: il motivo lo si è compreso più tardi, in conferenza stampa, dopo che le telecamere avevano ripreso tutto e i social network erano inmpazziti di curiosità. Cosa si sono detti lo hanno spiegato poi in conferenza stampa direttamente i due protagonisti: Guardiola ha cercato Arter per congratularsi con lui in vista della sua futura paternità, attesa nei prossimi giorni. Il motivo? Nel 2015 il calciatore e sua moglie avevano perso una bambina nel giorno del parto, e Guardiola ieri ha voluto consolarlo: "Mi dispiace molto per quello che ti è successo, ti auguro il meglio."



IL MIGLIORE AL MONDO - Arter, commosso, nel post-partita ha commentato: "Mi ha augurato il meglio per me e la mia compagna. L'ho trovato incredibile, per me è il miglior allenatore del mondo e non c'è nessuno come lui." Guardiola ha continuato in conferenza stampa: "Diventerà presto padre, così gli ho augurato il meglio a lui e sua moglie, perché so cosa ha dovuto passare e spero che il figlio stia bene". Chapeau, Pep: uno dei migliori al mondo, e non solo per le capacità di tecnico.



@AleDigio89