"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Anche i calciatori sono umani: alcuni di essi spesso mostrano il loro lato comico, altri invece sono vittime di scherzi orchestrati da amici e conoscenti, con l'ausilio di programmi televisivi come "Scherzi a parte" o "Le Iene". In vista del primo aprile, abbiamo voluto riepilogare alcuni degli scherzi più divertenti fatti ai calciatori negli ultimi anni, partendo da quello riservato all'ex allenatore di Milan e Torino Sinisa Mihajlovic.



TUTTE LE VITTIME - Da Gattuso a Rivera e Mazzola, dai calciatori di PSG e Tottenham a Coco, da Ravanelli a Paolo Cannavaro fino a Totti: nella gallery potete ammirare le differenti reazioni alle burle di cui sono stati vittime. Da chi ha reagito in maniera scherzosa a chi si è decisamente adirato, fino a chi è addirittura scoppiato a piangere: non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Vedere per credere: lo scherzo, letteralmente, è un atto o un discorso privo di serietà o di impegno, quindi rilassatevi nel dopo lavoro e godetevi lo spettacolo.



@AleDigio89