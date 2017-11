Los Aurinegros siempre hemos conformado una gran familia; por ello nos cuidamos mutuamente; gracias @RodriBogarin10 por acompañarme y recibir a Ivan Genes quien es Hincha Fanatico de @ClubGuarani y futuro Ídolo del Futbol Paraguayo pic.twitter.com/wOIpsVwNlh — Hugo Velázquez (@HVelazquezPy) 8 novembre 2017

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:nella storia ci sono stati grandi talenti che non hanno saputo o potuto affermarsi per non essere capitati. La storia del giovane Genes è però un- Già, perché il giovane Iván,come molti acrobati fanno in tutte le parti del mondo:in tutti i sensi. Coloro che non riescono a sfondare provano a farsi notare in tutti gli angoli delle strade:. Pensare che Genes lo faceva per, nella capitale paraguaiana: la madre si districa tra quattro lavori e i soldi a casa scarseggiano.- Fortunatamente peròil filmato, diventato virale, è stato visto dai dirigenti del Club Guarani, che hanno deciso di dargli un'opportunità. Ecco il commento del 14enne: "Ciò che voglio ora è solo poter acquistare dei vestiti per l'inverno, per me e i miei fratelli. In futuro, però, mi piacerebbe diventare un calciatore professionista, sono un grande tifoso del Club Guaranì".. "Ivan Genes ha 14 anni - si legge nel post del Guaranì - frequenta la 5ª ed è tifosissimo del Guaranì. Oggi ha finito di palleggiare nelle strade per iniziare ad allenarsi nelle giovanili degli 'Aborigeni' e inseguire il suo sogno, diventare un calciatore professionista ".@AleDigio89