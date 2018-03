Lennart Thy kan een leven redden. Onze spits zal deze week ontbreken op de trainingen en ook zaterdag niet meespelen in het treffen met PSV. De reden is bijzonder! Lees hier alle info over deze uitzonderlijke situatie: https://t.co/V9SKr3SlM5 pic.twitter.com/4FExGsU6gu — VVV-Venlo (@vvvvenlo) 12 marzo 2018

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Spesso nella modernità, non soltanto nel nostro piccolo mondo chiamato calcio,che vienee: non è certamente questo il caso di Lennartmilitante nelin, la massima serie olandese, in prestito dal, attualmente ivisto la distanza di sette punti dalla settima posizione.- Ma non è per questo che Thy è diventato un eroe internazionale:in programma per sabato prossimo al Philips Stadion, e di. Il motivo? E' impegnato in un'altra battaglia, ben più importante di un posto in Europa:- Finalmente qualche giorno fa è arrivata la chiamata:chiaramente aiutato nella scelta dal VVV Venlo, suo club attuale,. Il Venlo, attraverso un comunicato ufficiale, ha motivato l'assenza del suo giocatore per la partita di sabato: "La corrispondenza tra il DNA di Thy e quello della persona affetta da leucemia è stata trovata, il calciatore si è detto disposto a collaborare per rendere possibile un trapianto di cellule staminali. Questa forma di trattamento è utilizzata per provare a guarire i pazienti con leucemia acuta. Il VVV-Venlo ha ovviamente concordato con la richiesta di Thy di collaborare a questo processo speciale. La possibilità di una corrispondenza del DNA è estremamente ridotta e crea una situazione eccezionale."@AleDigio89