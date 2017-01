In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia""



​Antoine Griezmann come Superman: no, non è uno scherzo o un paragone calcistico altisonante, ma si tratta della pura realtà. Il francese dell'Atletico Madrid doppierà infatti la voce di Superman nel film della Lego "Batman: The Caped Crusader", assieme al compagno di nazionale Blaise Matuidi, lungometraggio in uscita il 10 febbraio 2017.



DALLA PUMA A JOKER - Nella versione francese del film infatti, l'eroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 parlerà proprio come Griezmann: possiamo dunque svelarvi la sua vera identità, che non è quella di Clark Kent. Negli USA, questo onore è toccato all'attore Channing Tatum, mentre oltralpe hanno puntato subito sull'attaccante dell'Atletico Madrid, famoso per il suo modo di esultare con la mano aperta, che ha prestato anche ad uno spot sulla Puma. Un fenomeno per quello che si preannuncia un successo, visto che la prima parte del film ha fruttato la bellezza di 470 milioni di dollari. In questo episodio, Batman deve sconfiggere Joker con l'aiuto dei suoi amici Lego, tra cui Superman Griezmann.



DA MOURINHO IN VOLO? - E' stato lo stesso Griezmann a rivelare questa notizia, tramite un post su Facebook: "Felice di prestare la mia voce a Superman nel film della Lego su Batman". Tutto questo in un momento un po' scombussolato nella vita di Griezmann: su di lui c'è infatti il forte interesse di Josè Mourinho e del Man United, che ha stanziato un tesoretto per portarlo in Inghilterra. Chissà che non ci arrivi volando...



