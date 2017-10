#serieapremium

Quando la passione la si ha nel sangue... ecco il figlio di #Bastos che tenta di restare in panchina! #LazioCagliari pic.twitter.com/e6MIthU7rE — PremiumSportHD (@PremiumSportHD) 22 ottobre 2017

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:ieri, prima del match vinto per 3-0 contro ilgrazie al solito, si è verificato une probabilmente ha indirizzato la partita verso la vittoria dell'Aquila, mettendo il buon umore a tutti i calciatori laziali.Già, perché nel momento dell'ingresso delle due squadre, i calciatori si sono diretti verso il centro del campo accompagnati dai consueti bambini che svolgono l'ingresso con i ventidue titolari, vestiti con le maglie delle squadre in campo., titolare nel match contro i sardi. Tutto bene, durante la presentazione del match e durante l'inno della Serie Ai, probabilmente sperando che l'avrebbe a un certo punto fatto entrare in campo al posto del papà., non senza tentativi disperati di abbarbicarsi alla panchina di Inzaghi e non senza pianti a dirotto.Tutto poi si è concluso al meglio:A fine gara poi l'allenatore della Lazio, interpellato sull'accaduto, ha dichiarato: "Il figlio di Bastos non voleva più uscire. Alla fine è andata bene, il padre ha anche segnato. Gli ho consigliato di portarlo sempre in campo".@AleDigio89