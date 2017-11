18anni scelta n.2 al draft NBA

19anni titolo NBA (Pistons)

27anni ritiro

32anni (oggi) ultras della Stella Rossa vs l'Arsenal

DARKO MILICIC pic.twitter.com/YjhgaliPRO — La Giornata Tipo (@parallelecinico) 3 novembre 2017

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:tutti gli appassionati di sport, non solamente di basket, si ricordano di Darkosalito alla ribalta per essere stato, da parte deis, dietro al soloe davanti a giocatori del calibro di CarmeloChrise Dwanyee per essere statonelle finali del 2004, poi vinte dai Pistons.- Miglior prospetto europeo di quegli anni, a 18 anni catapultato nel basket a stelle e striscie, vncitore dell'anello a 19 anni, come molti sportivi precoci, per i troppie per alcuniche lo estromisero sia dall'NBA che dai campionati europei, come ad esempio- Milicic non si è però dato per vinto:senza avere grande successo (la moglie raccontò: "Pesava 135 chilogrammi, la prima volta che è saltato sulla bilancia del peso l'ha distrutta"),acquistando una Porsche Panamera, un Range Rover, una Mercedes S600 e un truck della Ford, un F350,, che produce ed esporta dal Dubai alla Russia fino all’Africa.- A fare da sfondo,lui che è nato a pochi chilometri da Belgrado, a Novi Sad:. Una storia incredibile, per un cestista professionista che ha militato in squadre come Detroit Pistons, Orlando Magic, Memphis Grizzlies, NY Knicks, Minnesota Timberwolves e Boston Celtics, esagitato e sempre sopra le righe, da bad boy: e le sorprese non sono finite qui...@AleDigio89