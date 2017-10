Leones s

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:ve lo avevamo raccontato già narrandoviOggi invece andiamoper un altra storia di passione e di tifo, che tocca, nei Paesi Baschi.Tutto nasce da Gema Torres,ha infatti inviato un tweet di richiesta alla squadra del cuore dell'amato progenitore,, per chiedere un aiutoil prossimo 25 ottobre Marcos compirà, quindi la ragazza ha chiesto alla societàPer celebrare un amore che ha accompagnato tutta l'esistenza del tifoso deii sono uniti anche tanti altri tifosi, che tramite social hanno diffuso l'appello della ragazza.Ecco il messaggio: "Scrivo perché una persona molto speciale possa vedere realizzato il suo più grande desiderio.Con il suo carnet di tifoso ha girato tutti i campi della Spagna in cui ha giocato la squadra del suo cuore. Non c'è partita che si sia perso o giocatore che non abbia osservato o aneddoto che non sapesse, almeno fino a quando è morta mia nonna. Quando hanno inaugurato il nuovo San Mamés abbiamo abbiamo deciso di fargli rivivere quello che tanto lo aveva reso felice. E come gli brillavano gli occhi quel giorno su quel campo…Sarebbe bellissimo se potesse conoscere i giocatori della squadra che ama, ma so che è difficile".Iago, il portiere dell'Athletic, le ha riposto: "Mi sono già messo in contatto con Gema così da poter organizzare qualcosa di bello per suo nonno".E la sorpresa? La visibilità dell'iniziativa ha portato tantissimi tifosi della squadra basca a mettersi in contatto con lei per offrirle un abbonamento allo stadio da chi ne possiede uno, un posto in cui alloggiare a Bilbao e addirittura un'auto che possa portare Marcos in città e poi nuovamente a Madrid dove oggi vive.@AleDigio89