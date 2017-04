I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe pic.twitter.com/ETh6cIJteR — Marc Bartra (@MarcBartra) 2 aprile 2017

Yesss!! Thanks to everybody: fans, media... all of you! We've found our brave supporter! A promise is a promise, see you soon Steffi! pic.twitter.com/Cl2aXvWhGJ — Marc Bartra (@MarcBartra) 3 aprile 2017

In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:è quello che Marcdifensore del, ha riscontrato in una tifosa giallonera, in occasione deldisputato alla Veltins Arena di Gelsenkirchen sabato pomeriggio, e terminato 1-1 con le reti di Kehrer e Aubameyang. L'impavida donna infatti, incurante del tifo avversario,, per assistere al sentito derby.- Il difensorea quel punto ha scelto di lanciare una campagna su Twitter per trovare la tifosa:, la scritta sul Twitter ufficiale.. La rete ha fatto il resto: il tweet condiviso migliaia di volte ha infatti consentito al calciatore di identificare la donna.@AleDigio89