Grandi risate alla festa di Natale dell'Udinese, anche grazie all'ottimo momento che stanno vivendo i friulani allenati da Luigi Delneri, reduci da tre vittorie consecutive, contro Crotone, Atalanta e Bologna: la cena si è svolta in un'atmosfera distesa e rilassata, prima dell'exploit finale.



DELNERI MAESTRO DI FRIULANO, PERICA: 'COME SI DICE VOGLIO GIOCARE?' - Delneri si è infatti improvvisato professore di friulano nei confronti dell'attaccante croato Stipe Perica, classe '95 nato a Zara e quindi poco avvezzo all'idioma marelenghe, per insegnargli a fare gli auguri di Natale nella lingua tipica dell'Udinese e dello stesso tecnico, nativo di Aquileia. Il risultato? Tante risate, soprattutto quando Perica chiede a Delneri come si dice "voglio giocare" in friulano. Il mister non perde l'ironia e replica: "Voglio giocare, ma me lo devo meritare". Un altro episodio divertente legato al modo di parlare certamente non limpidissimo dell'ex allenatore di Chievo e Juve, dopo che Cyril Thereau aveva spiegato nel post partita di Crotone: "A volte Delneri mi urla per spiegarmi le cose, ma io non capisco quello che dice". Anche Antonio Cassano, che aveva conosciuto l'allenatore friulano ai tempi della Roma, aveva spiegato in maniera un po' meno simpatica: "Quando parla non capisco assolutamente cosa vuole dirmi". Perica invece sì, anche se per ora è rimandato nell'esame di friulano, come per quanto riguarda l'esame del campo.



