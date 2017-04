Una notte per continuare a sognare: allo Stade Louis II si affrontano Monaco e Borussia Dortmund nel ritorno dei quarti di Champions League, novanta minuti che diranno chi raggiungerà Atletico e Real Madrid nelle semifinali. Principato blindato, sicurezza massima dopo i fatti di Dortmund, Jardim cerca di blindare anche la difesa monegasca: c'è da difendere il vantaggio dopo il successo per 2-3 in Germania e il tecnico punta anche sul fattore casa per scacciare lo spauracchio di una rimonta (23 vittorie casalinghe, meglio di chiunque altro in Europa).



Dall'altra parte c'è però una squadra che si è lasciata alle spalle il trauma dell'aggressione all'andata e cerca un'insperata rimonta nel Principato. Tuchel si affida ai suoi due gioielli più brillanti per trovare l'impresa: Pierre-Emerick Aubameyang e Marco Reus, autore di una splendida rete di tacco nell'ultimo turno di Bundesliga contro l'Eintracht.



Arbitra lo sloveno Skomina, fischio d'inizio alle 20.45: su Calciomercato.com la diretta di Monaco-Borussia Dortmund.