Alla vigilia della gara contro il Manchester City Fabinho, giocatore polivalente del Monaco, ha parlato in conferenza stampa, sia della partita, sia del giovane compagno di squadra Mbappè. Lui, desiderio di mercato proprio del prossimo avversario dei francesi, Pep Guardiola, ha risposto così alle domande: "Abbiamo dimenticato Bastia, la partita che ci attende domani è totalmente diversa. Ci concentreremo sul nostro gioco, con il nostro stile. Stiamo bene fisicamente, ma non credo che siamo favoriti, è normale che Guardiola stia cercando di far passare questo messaggio. Sono concentrato solo sul Monaco e su questo confronto. Mbappe? Questo è un ragazzo di 18 anni che non smette mai di sorprenderci, non è un giocatore normale! Siamo qui per vincere la partita, dovremo stare molto attenti perché è una squadra molto forte nell'area di rigore avversaria. Siamo su un ritmo molto buono, ancora in gioco in quattro competizioni, ognuno tira nella stessa direzione".