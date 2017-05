La Juventus si prepara per l'andata delle semifinali di Champions League contro il Monaco di mercoledì sera. Una partita in cui gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno tenere gli occhi ben aperti soprattutto su Kylian Mbappé e Radamel Falcao, che ha parlato della sfida ai bianconeri: "Sto bene e sono contento - le sue parole riportate dalla Stampa - , una semifinale di Champions è una grande opportunità, soprattutto alla mia età: una cosa che potrebbe anche non capitare di nuovo. Io e Mbappé meglio di Higuain e Dybala? Ma entrambe le squadre hanno grandi goleador: sarà uno spettacolo. Segnare alla Juve non è facile, perché è una squadra molto equilibrata. Hanno grandi giocatori, dietro, di assoluto livello, ma soprattutto sono bravi a difendere di squadra. È vero, il Barcellona non è riuscito a segnare un gol, ma l'Atalanta ne ha fatti due. Nel calcio, tutto è possibile. A chi ama il calcio non può non piacere come gioca Dybala. Buffon? È un grande portiere, lo ammiriamo tutti. E io non l'ho mai incontrato: fargli gol sarà uno stimolo in più. Credo che la partita con la Juve sia la più importante della stagione. Ma dopo, lo sarà quella con il Nancy: funziona così, no?".