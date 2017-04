Kamil Glik, difensore del Monaco, prossimo avversario della Juventus in Champions League, parla dopo le polemiche della semifinale di Coppa di Francia: "Ho seguito attentamente la partita di ieri, è stata una grande esperienza per i nostri giovani. La scelta è stata presa dall'allenatore con la società, non mi interessano i commenti esterni. Non ci pensiamo comunque, siamo concentrati sulla gara col Tolosa perché sarà una tappa fondamentale per il titolo. Jardim miglior tecnico della Ligue 1? Meriterebbe di vincere, ha creato un gruppo vincente. Falcao? E' fondamentale, uno dei migliori attaccanti con cui abbia mai giocato".