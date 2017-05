Torna a parlare Kamil Glik, difensore del Monaco, a due giorni dalla semifinale d'andata di Champions League con la Juventus: "La foto sui social al momento del sorteggio? Al Toro ho passato anni felici, con tanti ricordi, belli o brutti, era un modo per dirlo. Non dico simpatico, ma neppure volevo caricare la sfida. Noi il Leicester d'Europa? Fino a un certo punto, perché questo è un club che ha sempre lottato per il campionato: ma in Champions, sì. Ci sono momenti di stanchezza, perché abbiamo giocato tanto, ma stiamo bene. E quando vinci recuperi meglio. La Juve fa la fase difensiva molto bene: se non è la più forte d'Europa, è una delle più forti. Falcao e Mbappé meglio di Higuain e Dybala? I numeri dicono di sì, anche se a me non piace mai paragonare i giocatori. Mbappé è un bravo ragazzo, sempre calmo, con i piedi per terra. E se a 18 anni fa questi numeri non è un caso: un caso sono cinque partite, non 20 o 30. La Juve per me non è un avversario qualsiasi, dopo aver giocato e vissuto cinque anni bellissimi a Torino: ma quando si entra in campo, non ci penso. Juve favorita? È la migliore di quelle rimaste in Champions: la più favorita. In teoria, perché poi ogni partita ha la sua storia. Difende bene e ha giocatori forti davanti: insomma, è equilibrata e tosta. Il nostro punto di forza? La fase offensiva: una squadra che fa 150 gol significa che qualcosa ha".