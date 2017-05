L'allenatore del Monaco, Jardim, ha dichiarato ai microfoni di As: "Alla Juventus sono bastati 10 minuti per controllare il gioco con il pressing, ma in seguito la partita è stata in perfetto equilibrio. Ciò che ha fatto sbilanciare il risultato a favore della Juve è stata la sua concretezza. Loro hanno segnato due gol su tre occasioni create, mentre noi no".



Sul futuro di Mbappé: "Ora la questione non mi interessa e non mi preoccupa. Siamo concentrati sul finale di stagione, e quindi sulle quattro partite rimanenti di campionato e sul ritorno contro la Juve".



Sulla remuntada a Torino: "Certamente non è un compito facile, ma nel calcio nulla è impossibile. Noi lavoriamo in modo che possa essere possibile, sapendo che la Juve era già favorita prima della partita e ora lo è anche di più".