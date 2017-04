A poco più di una settimana dalla semifinale di andata di Champions League contro la Juventus, sul Monaco di Leonardo Jardim piovono polemiche. Nonostante le prestazioni straordinarie da parte dei monegaschi, in Francia - come riportato da Le Parisien - non è piaciuta affatto la decisione presa dall'allenatore portoghese di pensare ad una squadra B in vista della semifinale della Coppa nazionale col PSG. Secondo Jardim la priorità adesso è preparare le partite che separano il Monaco dal titolo in Ligue 1 (pari punti con i parigini ma una partita in meno disputata) e la prima sfida di Champions con la Juve.