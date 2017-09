Dopo quelle di Eyraud, arriva la smentita anche di Stevan Jovetic sulla vicenda riportata dal Daily Mirror secondo cui il presidente dell'Olympique Marsiglia non avrebbe riconosciuto il montenegrino ex Inter sull'elicottero che lo portava a Monaco: "La sera di Monaco-Marsiglia sarei andato a vedere la partita, e mi è stato detto che sul mio stesso elicottero ci sarebbe stato Eyraud, presidente del Marsiglia. Sull'elicottero io e lui abbiamo parlato, mi ha chiesto perchè avessi scelto il Monaco e non il Marsiglia, che pure mi aveva fatto un'offerta. Gli ho spiegato che la partecipazione alla Champions League ha influito, così come il fatto che il Monaco fosse la squadra campione di Francia in carica".